Jubilados de Pemex encabezan nueva protesta en el Centro de Mérida y amenazan con posibles bloqueos

El Grupo Peninsular Petrolero advirtió que podría llevar sus manifestaciones hasta el Consulado de Estados Unidos en Mérida e incluso volver a bloquear el Aeropuerto Internacional, como medida de presión para exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) una solución al desabasto de medicamentos que afecta a sus jubilados y pensionados.

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La advertencia se dio durante una protesta realizada este miércoles en el Centro de Mérida, donde los inconformes denunciaron que llevaban 40 días sin recibir sus medicinas, situación que, aseguraron, afecta a cerca de 10 mil beneficiarios de la Península de Yucatán.

Como parte de la movilización, los manifestantes cerraron la calle 61, entre la 60 y la 62, y colocaron una lona con el mensaje «¡Auxilio, Pemex nos está matando!», con el que expusieron su inconformidad por la falta de medicamentos y atención médica para los derechohabientes.

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Ante la falta de respuesta de la empresa, los jubilados y pensionados advirtieron que podrían ampliar sus acciones de protesta a otros puntos de Mérida, incluido el Consulado de Estados Unidos y el aeropuerto, donde amenazaron con realizar nuevamente bloqueos para presionar a Pemex a resolver el problema.