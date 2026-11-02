System Crasher llevará a escena la violencia del sistema psiquiátrico con danza contemporánea en Mérida

Como parte de las jornadas de clausura de la Universidad de las Artes de Yucatán, la colectiva System Crasher presentará en el Teatro Caja Negra de la UNAY dos funciones el 14 de noviembre, a las 17:00 y 20:00 horas, la obra de danza contemporánea Violenta: How to be a good girl.

La propuesta es una co-creación entre la directora de escena, Fosfenos de Azúcar, y lxs integrantes Reyes Koiki, Jacqui Ruiz, Valeria Valladeres, Regina Aranda y Katia Victoria (Algoquecautiva), con música de Ernie Gallegos y diseño de vestuario de Vani Calderón.

En palabras de Fosfenos de Azúcar, la obra no sólo funge como una crítica al sistema psiquiátrico y a otras instituciones sociales que ejercen mecanismos de violencia y domesticación sobre la mujer, sino también busca invitar al público a reflexionar sobre estos temas que habitualmente son silenciados.

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A través de cuatro actos, la colectiva representará desde sus corporalidades y de manera metafórica el ingreso a un psiquiátrico, el ritual de preparación para ceder el control del cuerpo a esta institución con tal de mejorar y la recuperación de la confianza a través del apoyo de la comunidad.

“Se arma una dancística a través de movimientos de animales, de perros, porque, para mí, la psiquiatría, la psicología y la escuela son instituciones que funcionan como principios de domesticación”, abundó Fosfenos de Azúcar.

Asimismo, explicó que el tema de la obra y los movimientos corporales se sustentan en una rigurosa investigación teórica que incluye textos como “Vigilar y castigar”, “Las palabras y las cosas” e “Historia de la locura”, de Michel Foucault; “La teoría de los ritos de paso”, de Van Gennep; el libro “Trauma y recuperación”, de Judith Herman; y la observación de conductas en perros violentados y sus procesos de integración.

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Cada una de estas fuentes construye el montaje de la obra de danza, que es también el proyecto final de carrera de Fosfenos, y a través de la cual pretende mostrar “cómo los procesos psiquiátricos no suelen terminar bien, derivando en dinámicas de manipulación, control y violencia de las que es imposible escapar”.

Con respecto a esto, Katia Victoria aseguró que la expresión mediante la danza permite crear una narrativa en la que se habla sobre aquello que se evita decir en la sociedad. “Es una forma muy poderosa de expresión; la gente que nos acompañe tendrá la oportunidad de conocer un tema del que no suele hablarse. La puesta en escena tiene un trasfondo fuerte y muy curado que pone sobre la mesa la realidad violenta de un sistema violento y deshumanizado, y que en ese sentido invita a la reflexión desde cada trinchera”.

Por su parte, Reyes Koiki explicó que esta obra dancística explora las realidades disidentes de quienes integran la colectiva “System Crasher”. “En esta colectiva todxs somos diverses, nuestras corporalidades y neurorealidades también abonan a la narrativa que propuso Fósfenos. Si bien es cierto que hay toda una documentación detrás, la propuesta viene de la diversidad y cada uno tenemos algo que contar en escena”, puntualizó.

Por último, la colectiva “System Crasher” invitó a la gente a que se anime a estar en alguna de las dos funciones programadas en el Teatro Caja Negra de la UNAY. El costo de entrada por parte de la universidad es de 100 pesos por persona.

Asimismo, las personas interesadas en seguir los próximos proyectos de los integrantes pueden seguir sus redes en Instagram como @system.crasher.5 @fosfenos.de.azucar