Avioneta se desploma en Pachuca un minuto después de despegar; AFAC confirma 2 muertos

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que la avioneta que se desplomó este lunes 2 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, cayó apenas un minuto después de despegar, lo que provocó la muerte de las dos personas que viajaban a bordo.

Mediante un comunicado, la autoridad aeronáutica informó que se trataba de una aeronave Cessna, modelo 210, con matrícula XB-AZG, operada por Grupo Aeroespacial Avspace, que había despegado a las 09:30 horas con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos.

El accidente ocurrió en la colonia Venta Prieta, donde la aeronave impactó contra el suelo durante la fase inicial de ascenso, según los primeros reportes oficiales.

¿Cómo ocurrió el accidente de avioneta en Pachuca?

De acuerdo con la AFAC, la aeronave se precipitó a tierra a las 09:31 horas, aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista, apenas un minuto después de iniciar su vuelo.

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El impacto ocurrió sobre la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta, Pachuca, donde se registró la movilización de los servicios de emergencia para atender el accidente.

La dependencia confirmó que las dos personas que se encontraban a bordo perdieron la vida, aunque no proporcionó información sobre sus identidades.

¿Qué informó la AFAC sobre las investigaciones del accidente?

La Agencia Federal de Aviación Civil señaló que personal de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca acudió al lugar del siniestro para realizar las actuaciones correspondientes.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: https://t.co/HjYRWpY03a — AFAC (@AFAC_mx) November 2, 2026

Asimismo, confirmó el inicio de una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias relacionadas con el desplome de la aeronave.

Hasta el momento, la autoridad aeronáutica no ha informado las causas que provocaron el accidente ocurrido durante la mañana de este lunes en Hidalgo.

IO