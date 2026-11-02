Exatlón México: Quién gana el Duelo por la Villa 360, hoy 2 de noviembre

Las emociones se vuelven a prender este lunes 2 de noviembre en Exatlón México, donde los equipos Rojo y Azul, van a luchar por quedarse con la Villa 360, la cual va a ser clave para tener un buen descanso los próximos días.

Los azules llegan un poco golpeados, pues no han logrado recuperar la Villa 360 de Exatlón México, también sufrieron la eliminación de Alejandro Aguilera, conocido por como ‘El Doberman’.

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¿Quién gana el Duelo por la Villa 360 de Exatlón México?

Esta noche los atletas de los dos equipos van a enfrentarse para poder ganar el Duelo por la Villa 360 de Exatlón México, el objetivo del equipo Azul es poder volver al camino del triunfo, ya que han tenido días bastante complicados.

Por su parte, el equipo Rojo no quiere perder los privilegios que incluye tener la Villa 360 de Exatlón México, lo que también se ha visto reflejado en los resultados que han logrado en los últimos días.

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Recordemos que, la Villa 360 de Exatlón México, tiene varios privilegios entre ellos: camas, aire acondicionado, agua caliente, cocina equipada, alberca y espacios de entrenamiento.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de Exatlón México, las podrás seguir en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, esto por la señal de Azteca UNO y por medio de la plataforma de Disney +.

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