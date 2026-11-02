Estudiantes del CEUM denuncian ante la Fiscalía presunto fraude de 215 mil pesos de su fiesta de graduación

Estudiantes de Psicología del Colegio de Estudios Universitarios del Mayab (CEUM) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto fraude de más de 215 mil pesos, luego de que la graduación que tenían programada fuera cancelada y no recuperaran el dinero que habían reunido para la celebración.

La acción legal se concretó después de que venciera, el pasado 29 de octubre, el plazo que los afectados habían establecido para llegar a un acuerdo con la persona encargada de organizar el evento, sin que obtuvieran una solución.

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Karen Escamilla, una de las estudiantes afectadas, señaló que previamente intentaron resolver el conflicto mediante el diálogo y la conciliación; sin embargo, aseguró que no recibieron respuestas satisfactorias sobre el destino de los recursos.

De acuerdo con los alumnos, la graduación fue cancelada una semana antes de la fecha prevista. Posteriormente, la persona responsable de la organización les habría informado que el dinero se encontraba congelado en su cuenta bancaria, aunque, según los estudiantes, no presentó comprobantes que respaldaran esa explicación.

Escamilla también cuestionó las versiones que recibieron durante el proceso de conciliación, pues inicialmente les aseguraron que los recursos estaban congelados y después les indicaron que ya no existían.

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Ante la falta de acuerdos y la incertidumbre sobre el paradero de los más de 215 mil pesos, los estudiantes decidieron acudir a las autoridades ministeriales para formalizar su denuncia y solicitar que se investiguen los hechos.

Ahora, los afectados esperan que la Fiscalía esclarezca lo ocurrido, determine las responsabilidades correspondientes y se garantice la devolución del dinero que habían aportado para su graduación.