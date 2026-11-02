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Pescadores de La Caleta en Progreso recuerdan a compañeros fallecidos en el mar

Con una misa conmemorativa y un recorrido en lancha, integrantes de la comunidad pesquera rindieron homenaje a los hombres que perdieron la vida durante sus labores en el mar.

Por Redacción Por Esto!

2 de nov de 2026

1 min

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Con misa y recorrido en lancha, recuerdan a pescadores fallecidos en Progreso
Con misa y recorrido en lancha, recuerdan a pescadores fallecidos en Progreso / Especial

Pescadores de La Caleta en Progreso realizaron una ceremonia religiosa y un recorrido en lancha para recordar a sus compañeros fallecidos en el mar, en un acto de memoria y reconocimiento a quienes perdieron la vida durante su actividad pesquera.

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La conmemoración reunió a integrantes del sector, quienes participaron en la misa y posteriormente navegaron como parte del homenaje, en el que recordaron con respeto y cariño a los hombres que ya no están, así como a sus familias.

Como parte de las actividades para preservar la memoria de los pescadores fallecidos, se invitó a la comunidad pesquera y a la ciudadanía a participar este sábado 7 de noviembre en el evento “El Último Adiós”, que se realizará en la comisaría de Chelem Puerto, dentro del programa Las Ánimas del Mar.

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La actividad busca mantener presente la historia de quienes perdieron la vida en el mar y acompañar a sus familiares mediante espacios de recuerdo y homenaje.

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