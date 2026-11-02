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Yucatán / Mérida

Conmemoran el Día de Todas las Ánimas con misa en el cementerio de Xoclán en Mérida

Más de 400 personas participaron en la ceremonia religiosa oficiada por el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega, quien llamó a valorar la vida, cuidar la salud mental y mantener vivas las tradiciones locales.

Por Alejandro Febles

2 de nov de 2026

1 min

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Entre recuerdos y oraciones, cientos de personas honran a sus difuntos en el cementerio de Xoclán
Entre recuerdos y oraciones, cientos de personas honran a sus difuntos en el cementerio de Xoclán / Gerardo Álvarez

Con la memoria de sus seres queridos a flor de piel, más de 400 personas acudieron a la misa celebrada como parte de las actividades por el Día de Todas las Ánimas en el cementerio de Xoclán en Mérida.

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La ceremonia religiosa fue oficiada por el Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, quien en su mensaje llamó a la reflexión sobre la vida, apreciar a los seres queridos y cuidar la salud mental.

Asimismo, advirtió sobre el avance de tradiciones exportadas desde el extranjero, por lo que invitó a toda la feligresía a no abandonar la cultura local y vivir la temporada en compañía de sus seres queridos.

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Durante la jornada, también se vio una afluencia constante de ciudadanos que continuaron acudiendo al camposanto a honrar la memoria de familiares y amigos que se adelantaron en el camino.

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