Conmemoran el Día de Todas las Ánimas con misa en el cementerio de Xoclán en Mérida

Con la memoria de sus seres queridos a flor de piel, más de 400 personas acudieron a la misa celebrada como parte de las actividades por el Día de Todas las Ánimas en el cementerio de Xoclán en Mérida.

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La ceremonia religiosa fue oficiada por el Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, quien en su mensaje llamó a la reflexión sobre la vida, apreciar a los seres queridos y cuidar la salud mental.

Asimismo, advirtió sobre el avance de tradiciones exportadas desde el extranjero, por lo que invitó a toda la feligresía a no abandonar la cultura local y vivir la temporada en compañía de sus seres queridos.

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Durante la jornada, también se vio una afluencia constante de ciudadanos que continuaron acudiendo al camposanto a honrar la memoria de familiares y amigos que se adelantaron en el camino.