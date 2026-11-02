Denuncian falta de especialistas en el Hospital de General de Campeche; pacientes llevan mes y medio sin atención

Por presunta negligencia médica y falta de capacidad para brindar servicios de alta especialidad, don Nicolás Pérez Guzmán denunció públicamente al Hospital General de Especialidades (HGE) 'Dr. Javier Buenfil Osorio', donde desde hace mes y medio no han podido atender a su familiar, paciente de hemodiálisis, debido a la ausencia de especialistas en angiología y cirugía vascular.

El denunciante señaló que su familiar requiere una intervención quirúrgica que, en una clínica privada, tiene un costo de entre 50 mil y 60 mil pesos, cantidad que no está en condiciones de pagar, por lo que exigió al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) gestionar su traslado a otro Estado, como Tabasco o Veracruz, donde cuenten con los servicios médicos que necesita.

Explicó que durante más de seis semanas ha solicitado la referencia para que su paciente reciba atención de tercer nivel, sin obtener una solución. Incluso, aseguró que tuvo que insistir para conseguir los documentos que le permitieran buscar atención por cuenta propia, mientras que el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) le confirmó por escrito que tampoco cuenta con especialistas en esas áreas.

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La situación, advirtió, pone en riesgo la vida de su familiar, quien lleva más de 10 años en tratamiento de hemodiálisis y ha presentado complicaciones relacionadas con una disfunción del catéter de acceso vascular.

Ante la falta de atención especializada, ha tenido que recurrir a otras modalidades de diálisis, mientras su estado de salud podría agravarse por los periodos prolongados sin el tratamiento adecuado.

Pérez Guzmán lamentó que, pese a los procesos de modernización y federalización del sistema de salud, los pacientes tengan que enfrentar la ausencia de servicios indispensables. Sostuvo que no se trata de un caso aislado, pues aseguró que existen otras familias en espera de atención de tercer nivel, sin que las autoridades resuelvan sus necesidades.

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Pidió a la gobernadora Layda Sansores San Román recorrer las instalaciones hospitalarias para constatar las deficiencias que enfrentan los usuarios, entre ellas la falta de especialistas, las cirugías pospuestas y las carencias en la atención médica.

Aclaró que, en su caso, no han tenido problemas con el suministro de medicamentos, pero cuestionó que de poco sirve contar con fármacos e instalaciones hospitalarias si no hay médicos capacitados para atender padecimientos complejos.

Por ello, insistió en que el IMSS-Bienestar debe garantizar la referencia y el traslado de su familiar a una institución que sí pueda realizar la intervención que necesita.