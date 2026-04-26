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Yucatán / Sucesos

Rescatan a cinco buzos tras ser abandonados en altamar en Dzilam de Bravo

Tripulantes de una embarcación abandonaron en altamar a cinco buzos por huir de las autoridades.

Por Alejandro Collí

26 de abr de 2026

1 min

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Abandonan a 5 buzos en mar de Dzilam de Bravo
Abandonan a 5 buzos en mar de Dzilam de Bravo / Especial

Cinco buzos fueron rescatados en altamar luego de ser abandonados por tripulantes de embarcaciones irregulares que huyeron al detectar la presencia de autoridades durante un operativo de vigilancia marítima.

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De acuerdo con reportes preliminares, el operativo lo encabezó personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en coordinación con la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán (Sepasy), como parte del combate  la pesca furtiva en la zona.

Durante el despliegue, en el que también participó una embarcación de la organización ambiental Sea Shepherd Conservation Society. Fueron detectadas varias lanchas cerca de Dzilam de Bravo. Al notar la llegada de las autoridades, los tripulantes huyeron.

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Los rescatados, originarios de Tabasco y Campeche, fueron localizados y puestos a salvo por las autoridades, quienes los trasladaron posteriormente a la Capitanía de Puerto de San Felipe. No hubo reporte de detenciones.

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