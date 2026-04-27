Vecinos de al menos 26 fraccionamientos de Ciudad Caucel en Mérida exigen que el agua potable llegue a sus casas

Habitantes de al menos 26 fraccionamientos de la zona de Ciudad Caucel se manifestaron ayer frente al Palacio de Gobierno para denunciar la falta de presión en el suministro de agua potable, problema que, aseguran, persiste desde hace meses e incluso años en algunos puntos.

La diputada local Larissa Acosta Escalante, presente en la manifestación, dijo que la situación responde a una deficiente infraestructura hídrica, pues en algunas zonas el servicio es intermitente, pero en otras simplemente no hay presión suficiente para que el agua llegue a los hogares. Indicó que el problema se agrava porque el Ayuntamiento otorga permisos de construcción sin garantizar la factibilidad del servicio.

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Explicó que, tras un amparo interpuesto el miércoles anterior, tanto la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) como el Ayuntamiento de Mérida fueron señalados como responsables, por lo que, en teoría, esta semana debería existir una respuesta por parte de las autoridades.

Como medida provisional, los manifestantes solicitaron la instalación gratuita de cisternas y bombas, ante la imposibilidad de contar con agua en condiciones regulares. Señalaron que una de las zonas más afectadas es Almendros III, donde, de acuerdo con lo expuesto, las viviendas presentan mayores complicaciones por la falta de presión del vital líquido.

Acosta Escalante también señaló que desarrolladoras como Sadasi han entregado viviendas sin condiciones adecuadas en cuanto al acceso al agua, lo que ha obligado a los vecinos a implementar soluciones improvisadas, como el uso de mangueras de hasta 30 metros para conectarse a tomas cercanas.

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Asimismo, denunció que el sistema actual no contempla adecuadamente viviendas de dos niveles, lo que obliga a muchas familias a subir agua manualmente con cubetas, debido a que no llega a las llaves internas de los domicilios. Añadió que, pese a declaraciones oficiales que aseguran mejoras, la problemática continúa sin resolverse.

Indicó que la Japay ya presentó un proyecto para renovar la infraestructura hídrica, el cual se encuentra en espera de aprobación por parte del Gobierno del estado, así como de la intervención del Comité Técnico de Evaluación para la autorización de Nuevos Desarrollos Inmobiliarios.