Veladora habría causado el incendio de una casa en Paseos de Itzincab en Umán

La rápida intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán evitó una tragedia la mañana de este lunes, luego de que se registrara un incendio al interior de una vivienda en el fraccionamiento Paseos de Itzincab.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:28 horas, en un predio ubicado sobre la calle 27 por 42 y 46, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de fuego. Tras recibir el reporte, unidades municipales se trasladaron de inmediato al sitio, confirmando el siniestro dentro del domicilio.

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En el lugar se encontraba la propietaria del inmueble, una mujer de 59 años de edad, quien logró ponerse a salvo por sus propios medios antes de que las llamas se propagaran. Afortunadamente, no presentó lesiones.

De acuerdo con su testimonio, el incendio habría iniciado de manera presunta por una veladora que permanecía encendida sobre una mesa de madera, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente en el interior del hogar.

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Minutos después, arribaron al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes en coordinación con la Policía Municipal implementaron labores para sofocar el incendio, logrando controlarlo en su totalidad alrededor de las 07:03 horas.

El incidente dejó únicamente daños materiales en la vivienda, sin que se reportaran personas lesionadas. Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones con el uso de veladoras y otros objetos que puedan representar un riesgo de incendio.