Inicia la Cruzada Forestal 2026 en Mérida: planean plantar más de 8,500 árboles

Con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, el Ayuntamiento de Mérida puso en marcha la Cruzada Forestal 2026 desde Ciudad Caucel, programa que contempla la siembra de más de 8 mil 500 árboles nativos en un periodo de 18 jornadas.

La estrategia, impulsada por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada bajo el lema “Plantamos y cuidamos el futuro”, busca incrementar la cobertura vegetal de la capital yucateca y fomentar la participación ciudadana en acciones de conservación ambiental. Las actividades se desarrollarán entre el 20 de junio y el 2 de agosto, aprovechando la temporada de lluvias para favorecer la supervivencia de los ejemplares.

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La primera jornada se realizó en Ciudad Caucel, donde autoridades municipales, voluntarios y representantes de diversos sectores se sumaron a esta iniciativa que espera reunir a alrededor de 3 mil 500 participantes. En total se plantarán más de 50 especies de árboles nativos en distintos puntos de Mérida, como parte de la estrategia “Mérida Verde”.

El Ayuntamiento destacó que la reforestación urbana representa una herramienta clave para generar más sombra, reducir las altas temperaturas y preservar la biodiversidad, consolidando a Mérida como una ciudad comprometida con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.