Esto se paga por viajar a Mérida en Verano 2026: costos de vuelos y hospedajes

Mérida, Yucatán, se mantiene como uno de los destinos favoritos para vacacionar en verano, especialmente por sus atractivos culturales, gastronómicos y su cercanía con lugares como Chichén Itzá, cenotes y pueblos mágicos.

Para quienes planean visitar la ciudad durante las vacaciones de verano 2026, los precios de vuelos y hospedajes pueden variar dependiendo de la fecha, anticipación de compra y tipo de alojamiento.

Precios de vuelos a Mérida en verano 2026

Los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Rejón suelen aumentar durante julio y agosto por la temporada vacacional, aunque todavía es posible encontrar opciones económicas si se reserva con anticipación.

Noticia Destacada Marea roja enciende las alertas antes de las vacaciones de Verano en Yucatán; crearán comité de vigilancia

De manera aproximada, estos son algunos precios de vuelos a Mérida en verano:

Ciudad de México – Mérida: desde $1,200 a $3,500 pesos.

Monterrey – Mérida: entre $2,000 y $5,000 pesos.

Vuelos desde otras ciudades de México: pueden superar los $5,000 pesos en fechas de alta demanda.

Algunas agencias de viajes manejan paquetes de vuelo más hotel a Mérida con precios promocionales que pueden comenzar alrededor de los $8,000 pesos para dos personas, aunque dependen de las fechas y servicios incluidos.

¿Cuánto cuesta hospedarse en Mérida durante verano?

El precio de hoteles en Mérida cambia según la zona donde se busque alojamiento. Las áreas más solicitadas suelen ser el Centro Histórico, Paseo de Montejo y zonas cercanas a restaurantes y atractivos turísticos. Estos son precios aproximados por noche:

Hostales y hospedaje económico: desde $300 a $700 por noche.

Hoteles económicos en Mérida: entre $700 y $1,200 por noche.

Hoteles de 3 y 4 estrellas: aproximadamente $1,200 a $2,800 por noche.

Hoteles boutique o de lujo: desde $3,000 hasta más de $5,000 por noche.

En temporada alta como el verano, algunos alojamientos pueden incrementar sus tarifas, por lo que reservar con anticipación puede ayudar a encontrar mejores precios.

Noticia Destacada Solsticio de verano 2026: la hora exacta en que iniciará la nueva estación en Yucatán

Consejos para ahorrar en tu viaje a Mérida durante el verano

Para encontrar vuelos baratos a Mérida en verano, una de las recomendaciones principales es comprar los boletos con anticipación y comparar precios entre distintas aerolíneas.

Los costos suelen aumentar conforme se acercan las vacaciones, especialmente durante julio y agosto, cuando incrementa la llegada de turistas a Yucatán.

Otra opción para reducir gastos es elegir fechas de viaje entre semana, ya que los vuelos de viernes a domingo suelen tener mayor demanda y precios más elevados.

También es recomendable revisar paquetes de vuelo más hotel a Mérida, pues en algunos casos pueden representar un ahorro frente a reservar cada servicio por separado.

En cuanto al hospedaje, buscar hoteles fuera de las zonas con mayor demanda turística puede ayudar a encontrar tarifas más accesibles.

Aunque el Centro Histórico y Paseo de Montejo son de las áreas favoritas para visitantes, existen opciones cercanas con precios más bajos que permiten trasladarse fácilmente hacia los principales atractivos de la ciudad.