JAPAY informa sobre problemas en el suministro de agua en diversas colonias y fraccionamientos

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) ha emitido un informe urgente este 23 de junio de 2026 respecto a complicaciones técnicas severas en el área de la Planta Potabilizadora Mérida I. Estos problemas se encuentran relacionados con fallas en el suministro de energía eléctrica.

Las fallas de energía eléctrica se encuentran afectando la planta, misma que ha generado problemas en el suministro de agua en decenas de colonias y fraccionamientos del centro, oriente y sur de la capital yucateca. La dependencia detalló que este problema podría generar bajas presiones o falta de suministro de agua.

La dependencia informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya se encuentran trabajando de manera intensiva en la zona para resolver los problemas eléctricos y poder restablecer el servicio lo antes posible de manera que los afectados puedan tener el suministro de agua.

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