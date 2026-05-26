Colonias y fraccionamientos de Mérida siguen sin agua por falta de energía eléctrica en planta potabilizadora

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) informó, a través de una publicación en redes sociales, informó que la Planta Potabilizadora Mérida II continua fuera de servicio por falta de energía eléctrica.

Los apagones y falta de energía eléctrica siguen afectando a la población en diferentes zonas de la ciudad de Mérida, como en este caso que tienen baja presión y no cuentan con agua porque las plantas no pueden abastecer.

La JAPAY dio a conocer todas las colonias y fraccionamientos que están afectados por la situación, además, piden a la ciudadanía paciencia y comprensión mientras el personal de la Comisión Federal de Electricidad realiza los trabajos necesarios para restablecer el servicio.

“Informamos a la ciudadanía que, debido a falta de energía eléctrica, la Planta Potabilizadora Mérida II se encuentra fuera de servicio. La #CFE ya se encuentra trabajando en la atención de esta situación para lograr un pronto restablecimiento”.

“Debido a esto, podrían presentarse bajas de presión y/o falta de suministro en la zona de influencia. Agradecemos la comprensión y paciencia de las y los usuarios durante el tiempo que duren las labores”, afirmó la Junta en su texto.