Karim López hace historia: Pistons lo seleccionan en el Draft NBA 2026 con el pick 21

La noche del Draft NBA 2026 quedó marcada para el deporte mexicano. Karim López fue seleccionado por los Detroit Pistons con el pick número 21 de la primera ronda, convirtiéndose en el primer jugador nacido en México en alcanzar esa posición dentro del reclutamiento de la mejor liga de basquetbol del mundo.

El alero originario de Hermosillo, Sonora, llegó al Draft como uno de los prospectos internacionales más atractivos de su generación. Con apenas 19 años y una estatura de 2.06 metros, el mexicano logró llamar la atención de varias franquicias gracias a su crecimiento deportivo en escenarios profesionales desde una edad temprana.

La elección de los Pistons representa un momento histórico para el basquetbol mexicano, ya que López se convierte en el quinto jugador nacido en México en llegar a la NBA, pero el primero en escuchar su nombre durante la primera ronda del Draft. Además, tendrá la oportunidad de compartir equipo con la figura de Detroit, Cade Cunningham, uno de los jugadores más importantes de la franquicia.

El sonorense construyó su camino rumbo a la NBA tras formarse en Europa con el Joventut Badalona y posteriormente integrarse al programa Next Stars de la NBL, la liga de Australia y Nueva Zelanda. Ahí rompió récords de anotación y confirmó su potencial frente a jugadores profesionales, consolidándose como una apuesta de largo plazo para cualquier organización de la NBA.

Los reportes de los especialistas destacan en Karim López su capacidad para jugar en distintas posiciones, su fortaleza física y su habilidad para atacar el aro. También sobresale por su aporte defensivo, donde ha demostrado condiciones para proteger la pintura y cubrir amplios espacios gracias a su envergadura y movilidad.

La ceremonia del Draft también tuvo como protagonistas a otros grandes talentos. El pick número uno fue para AJ Dybantsa, seleccionado por los Washington Wizards, mientras que Darryn Peterson fue elegido por el Utah Jazz con la segunda selección. Más adelante aparecieron nombres como Cameron Boozer, Caleb Wilson y Keaton Wagler, considerados algunos de los mejores prospectos de la generación.

Con su llegada a la NBA, Karim López inicia una nueva etapa en su carrera y abre una puerta para futuras generaciones de jugadores mexicanos. Lo que comenzó como un sueño en Sonora ahora se convierte en realidad: México tiene una nueva figura en la mejor liga de basquetbol del planeta.