Katia Itzel García pitará el Túnez vs. Países Bajos; ¿Cuándo será el debut de la árbitra mexicana?

La árbitra mexicana Katia Itzel García fue designada por la FIFA para dirigir el encuentro entre Túnez y Países Bajos correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, convirtiéndose en la primera silbante mexicana en arbitrar un partido de una Copa del Mundo varonil.

El compromiso se disputará el próximo 25 de junio en el estadio de Kansas City y representará un momento histórico tanto para el arbitraje nacional como para la presencia femenina dentro de la máxima competencia del futbol internacional.

Con esta designación, Katia Itzel García se convertirá en apenas la tercera mujer en impartir justicia en un encuentro de un Mundial varonil, siguiendo los pasos de la francesa Stéphanie Frappart, quien dirigió en Qatar 2022, y de la estadounidense Tori Penso, que ya tuvo actividad en la presente edición del torneo.

La silbante capitalina continúa consolidando una trayectoria que incluye importantes hitos dentro del futbol internacional. Antes de llegar al Mundial 2026, ya había participado en el Mundial Femenino 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y también se convirtió en la primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa Oro masculina.

Para este histórico partido, Sandra Ramírez, también mexicana, será una de las asistentes en las bandas, acompañada por el español José Enrique Naranjo, mientras que el paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto árbitro.

La presencia de Katia Itzel García en el Mundial no es nueva. Durante la fase de grupos ya había sido designada como cuarta árbitra en los encuentros entre Países Bajos y Japón, Inglaterra y Croacia, así como en el duelo entre Estados Unidos y Australia.

La FIFA también confirmó que la estadounidense Tori Penso volverá a tener actividad en el torneo al ser nombrada para dirigir el encuentro entre Ecuador y Alemania, correspondiente al Grupo E.

La designación de Katia Itzel García representa un paso más en la apertura de espacios para las mujeres dentro del arbitraje internacional y coloca nuevamente a México en una página importante de la historia de las Copas del Mundo.