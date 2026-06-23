Abelina López confirma su registro en el proceso interno de Morena en Guerrero.

Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, formalizó su registro en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el estado de Guerrero, un paso clave que define sus aspiraciones hacia la gubernatura en las elecciones de 2027.

Tras haber solicitado y recibido la aprobación de su licencia al cargo el pasado 17 de junio por parte del Cabildo de Acapulco, la morenista hizo oficial su participación en la contienda interna por medio de sus redes sociales, donde informó su registro hacia la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

He obtenido mi registro hacia la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.



Seguimos caminando, avanzando, acompañando el proyecto de nación encabezado por la Presidenta @Claudiashein.



El bienestar colectivo y la justicia… pic.twitter.com/cWC8A8GO1f — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) June 24, 2026

López Rodríguez manifestó su convicción de que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es la ruta correcta para garantizar el bienestar y la justicia social en la región. Con este registro, la carrera interna de Morena por el estado de Guerrero entra en una etapa de alta definición.

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