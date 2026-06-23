Poncho de Nigris arremete contra el Pato Merlín del Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, una de las tendencias más virales ha sido el Pato Merlín, un ave que se convirtió en la "mascota no oficial" de la Selección Mexicana. Este animal ha ganado gran popularidad entre los usuarios, sin embargo, Poncho de Nigris ha lanzado fuertes críticas sobre esta ave.

A pesar de que muchos usuarios han mostrado su cariño hacia este pato, el regiomontano parece no tenerle mucho cariño. Y es que recientemente, Poncho usó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para dar una fuerte opinión relacionada a este animal y a la familia dueña del aclamado pato.

¿Qué dijo Poncho de Nigros sobre el Pato Merlín del Mundial?

A través de su cuenta de X (antes Twitter), De Nigris arremetió contra la relevancia que se le está dando al animal, cuestionando el criterio del público y de los medios de comunicación por la importancia que se le está dando al famoso Pato Merlín, ave no oficial de la Selección Mexicana.

“¿Tanto pedo que hacen por un pato? No mamen, ¿hay discusión por un pato?”, escribió con su característico estilo directo. Además de demeritar el impacto de la tendencia, el conductor lanzó un consejo a la familia propietaria del ave, sugiriendo que aprovechen el momento de fama para venderlo.

Poncho de Nigris arremete contra el Pato Merlín. / X: @_PonchoDeNigris

Y es que; el regiomontano señaló que Pato Merlín pasará de moda inmediatamente en cuanto termine la justa mundialista, siendo el mismo evento lo que le dio dicha popularidad al famoso pato, por lo que venderlo e invertir el dinero en ellos es la mejor opción.

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