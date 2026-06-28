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Yucatán / Mérida

Guardia Nacional celebra siete años con carrera y caminata en Mérida

Más de 500 personas, entre civiles, militares y elementos de la Guardia Nacional, participaron en la carrera de cinco kilómetros y caminata de tres denominada “Ponte en Guardia”, realizada en el Parque La Plancha.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

28 de jun de 2026

1 min

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Luis Aguilar May y Ailed Gurubel Cabrera se llevaron el primer lugar absoluto en las ramas varonil y femenil
Luis Aguilar May y Ailed Gurubel Cabrera se llevaron el primer lugar absoluto en las ramas varonil y femenil / Marco Sánchez Solís

La Guardia Nacional en Yucatán celebró sus siete años de existencia con una carrera de cinco kilómetros y caminata de tres denominada “Ponte en Guardia”.

El Parque de la Plancha fue el escenario de este evento que comenzó a las 6.30 horas y contó con más de 500 participantes entre civiles, militares y personal de la Guardia Nacional.

El ganador absoluto de la rama varonil fue Luis Aguilar May quien paró el cronómetro en 18.15 minutos, dejó en segundo a Genaro López Castillo (18.22) y en tercero a Felipe Creoglio (18.34).

En la femenil, la primera en cruzar la meta fue Ailed Gurubel Cabrera (20.23), seguida de Karla Martín Moreno (20.59) y de Diana Gallardo Dzul (21.49) en segunda y tercera posición.

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