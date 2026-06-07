El Gobernador del Estado, Joaquín "Huacho" Diaz Mena encabezó en punto de las 04.00 horas el balazo de salida de la edición 37 de la Maratón de la Marina.

La también conocida comomla "Maratón del Diablo", por las extenuantes comdiciones climatología en las que se corre, tuvo comompunto de salida el Paseo de Montejo, cerca al Monumento a la Patria.

Esta edición especial hostórica ya que se contó con el máximo de corredores inscritos registrados en esta justa, tres mil 700 personas entre las tres distintas distancias con que cuenta.

Este evento se realiza en la tradicional 42 kilómetros con 195 metros en dos modalidades, individual y relevo, 21 kilómetros y cinco kilómetros, con meta total en las puertas del Museo del Meteorito en el Malecón de Progreso.