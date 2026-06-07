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Stephen Ndege y Micaela Rayo se coronan tricampeones en la Maratón de la Marina

Miles de corredores participaron en la tradicional justa atlética, donde Stephen Ndege y Micaela Rayo Reyes se coronaron como campeones.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

7 de jun de 2026

1 min

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Miles de corredores tomaron la salida en una edición histórica de la Maratón de la Marina
Miles de corredores tomaron la salida en una edición histórica de la Maratón de la Marina / Marco Sánchez Solís

El keniata Stephen Ndege y la morelense Micaela Rayo Reyes se proclamaron tricampeones de la Maratón de la Marina que celebró este domingo su edición 37.

El keniano tomó la ventaja desde el kilómetro 10, pegó un jalón que dejó sin poder reaccionar a los mexicanos que lo custodiaban para irse en solitario todo el recorrido e imponerse con marca de 2:27.33 horas.

La edición 37 del Maratón de la Marina reunió a miles de participantes provenientes de diversas regiones del país

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Por su lado, Micaela hizo honor a su apellido para imponerse con una muy cómoda ventaja y bajar de las tres horas el recorrido, terminó con marca de 2;50.22.

El Gobernador del Estado, Joaquín “Huacho” Diaz Mena fue el encargado de dar los distintos balazos de salida, tanto de los 42 kilómetros con 195 metros, la media maratón y los cinco kilómetros, además de primaria.

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