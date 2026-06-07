Stephen Ndege y Micaela Rayo se coronan tricampeones en la Maratón de la Marina

El keniata Stephen Ndege y la morelense Micaela Rayo Reyes se proclamaron tricampeones de la Maratón de la Marina que celebró este domingo su edición 37.

El keniano tomó la ventaja desde el kilómetro 10, pegó un jalón que dejó sin poder reaccionar a los mexicanos que lo custodiaban para irse en solitario todo el recorrido e imponerse con marca de 2:27.33 horas.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena dio la salida a la edición 37 del Maratón de la Marina

Por su lado, Micaela hizo honor a su apellido para imponerse con una muy cómoda ventaja y bajar de las tres horas el recorrido, terminó con marca de 2;50.22.

El Gobernador del Estado, Joaquín “Huacho” Diaz Mena fue el encargado de dar los distintos balazos de salida, tanto de los 42 kilómetros con 195 metros, la media maratón y los cinco kilómetros, además de primaria.