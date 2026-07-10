Llaman a extremar precauciones al volante por temporada de lluvias en Yucatán

La temporada de lluvias en la entidad ya comienza a modificar las condiciones de circulación en carreteras y vialidades de Yucatán, donde el pavimento mojado, la disminución de la visibilidad y los encharcamientos incrementan el riesgo de accidentes.

Ante este panorama, las autoridades estatales hicieron un llamado a los automovilistas para extremar precauciones y privilegiar la prevención sobre la prisa.

Señala que uno de los principales factores de riesgo durante las precipitaciones es el exceso de velocidad, ya que reduce la capacidad de reacción del conductor y aumenta considerablemente la distancia de frenado. Por ello, la recomendación es conducir con mayor prudencia, respetar los límites establecidos y mantener una distancia suficiente entre vehículos para evitar colisiones.

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Las autoridades también exhortaron a no intentar cruzar calles o carreteras inundadas, pues la profundidad del agua puede ser mayor de lo que aparenta y ocasionar que el vehículo quede varado o sea arrastrado por la corriente, además de provocar daños mecánicos.

Otra medida preventiva consiste en encender las luces del automóvil para mejorar la visibilidad, aun cuando sea de día, lo cual también permite que otros conductores –e incluso peatones– identifiquen con mayor facilidad la presencia del vehículo en condiciones de lluvia intensa.

Mejor detenerse

Si las precipitaciones dificultan completamente la visibilidad, la recomendación es detener la marcha del vehículo en un sitio seguro y esperar a que las condiciones climáticas mejoren antes de continuar el trayecto, evitando poner en riesgo la integridad de los ocupantes y de terceros.

Especialistas en seguridad vial recuerdan que conducir bajo la lluvia exige una mayor concentración, por lo que también se recomienda a los conductores evitar cualquier distracción al volante, especialmente el uso del teléfono celular, así como revisar previamente el estado de los neumáticos, frenos, limpiaparabrisas y todas las luces del vehículo.

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Durante esta época del año es común que diversos puntos de Mérida y otros municipios presenten acumulaciones de agua, principalmente en avenidas de alta circulación y zonas con drenaje limitado, por lo que planear los recorridos con anticipación puede reducir riesgos y contratiempos.

Ante emergencias

Las autoridades estatales recordaron que, ante cualquier incidente derivado de las lluvias o una emergencia vial, la ciudadanía puede solicitar apoyo inmediato a través del número 911, disponible las 24 horas todos los días del año.

Y es que, conducir con responsabilidad durante la temporada de precipitaciones no sólo protege el patrimonio de las familias, sino que también puede hacer la diferencia entre llegar con seguridad al destino o convertirse en una cifra más de los accidentes de tránsito que cada año se registran durante la época de lluvias.