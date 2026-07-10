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Parque infantil en penumbras por robo de cableado

El parque infantil y deportivo de Pozo del Monte quedó sin luz tras el hurto de instalaciones eléctricas.

Por Jorge May

10 de jul de 2026

1 min

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Champotón: parque deportivo sin luz por vandalismo
Champotón: parque deportivo sin luz por vandalismo

El parque infantil y espacio deportivo de la colonia Pozo del Monte, en Champotón, permanece en penumbras luego de que los amantes de lo ajeno se robaron todo el cableado eléctrico del inmueble.

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Algunos moradores de la zona expresaron su malestar y temor, denunciando que hay personas que, aprovechando la nula vigilancia policial, ingresan al lugar para consumir sustancias ilegales.

Lorena Cahuicho estimó que este espacio recreativo lleva más de 15 días en penumbras, por lo que pidió la intervención del Ayuntamiento de Champotón.

Vecinos denuncian inseguridad en Pozo del Monte
Vecinos denuncian inseguridad en Pozo del Monte / Jorge May

“Como no hay luz, hay unas personas que se suben a un árbol para consumir sustancias ilegales. Pedimos que resuelvan el problema de la luz para que no lleguen los maleantes”, concluyó.

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