Mujer sufre crisis epiléptica en avenida principal de José María Morelos; bomberos la auxilian

Una mujer originaria de la comunidad de San Felipe Primero recibió atención por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos luego de sufrir una crisis epiléptica cuando se encontraba sobre la avenida principal de la cabecera municipal de José María Morelos.

El incidente ocurrió poco después del mediodía, cuando ciudadanos solicitaron apoyo al número de emergencias al observar que la mujer presentaba una emergencia médica y requería atención inmediata.

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Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron a la mujer sentada sobre la banqueta del bulevar, acompañada por una adulta mayor, quien presuntamente era su madre. El personal de Bomberos le brindó los primeros auxilios y logró estabilizarla en el sitio.

De acuerdo con personas cercanas, no es la primera ocasión en que la mujer presenta una crisis de este tipo, ya que anteriormente ha requerido atención por la misma condición.

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Tras la valoración, los rescatistas recomendaron a sus familiares extremar precauciones y procurar que la paciente no permanezca sola cuando salga de su domicilio, con el fin de reducir el riesgo de caídas o lesiones en caso de que vuelva a presentar una crisis.

No fue necesario su traslado a un hospital, ya que logró recuperarse tras la atención brindada por los cuerpos de emergencia.