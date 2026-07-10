Presidenta Claudia Sheinbaum revela quién autorizó entrega a EU del piloto ligado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Consejo de Seguridad Nacional fue la instancia que evaluó y autorizó la entrega a Estados Unidos del piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense en julio de 2024.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que corresponde al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República ofrecer detalles sobre las razones específicas que llevaron a incluir al piloto entre las personas enviadas a Estados Unidos bajo criterios de seguridad nacional.

¿Quién autorizó la entrega del piloto de ‘El Mayo’?

Sheinbaum señaló que las decisiones sobre este tipo de traslados no dependen de una sola dependencia, sino del Consejo de Seguridad Nacional, cuyos integrantes revisan cada expediente.

“Quien decide los envíos es el Consejo de Seguridad Nacional y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas”, declaró.

La presidenta agregó que la FGR o el propio Gabinete de Seguridad podrán precisar las condiciones particulares del caso, debido a que ambas instancias forman parte del consejo.

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¿Qué pasó con el piloto que trasladó a Zambada?

La FGR informó esta semana que el piloto fue deportado inicialmente por Estados Unidos hacia México. Una vez en territorio nacional, continuó presuntamente involucrado en actividades delictivas y fue detenido en flagrancia por portación de armas.

Después de esa captura, el Gobierno mexicano decidió enviarlo nuevamente a Estados Unidos mediante el mecanismo utilizado para trasladar a personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional.

Reportes periodísticos han identificado al piloto como Mauro Alberto Núñez Ojeda, relacionado con la facción de Los Chapitos.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, México ha entregado a decenas de personas requeridas por autoridades estadounidenses bajo este procedimiento extraordinario.

🗣️ “Vienen el martes, pueden explicarlo”.



La presidenta Claudia Sheinbaum informó que será hasta la próxima semana cuando se den a conocer más detalles sobre el piloto detenido por México y entregado a Estados Unidos, relacionado con el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín… pic.twitter.com/W68trxffqE — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 10, 2026

Sheinbaum podría plantear el caso a Donald Trump

La mandataria dejó abierta la posibilidad de abordar directamente con Trump las dudas sobre el piloto y la operación que terminó con la captura de Zambada.

Aclaró que todavía no ha planteado el tema al presidente estadounidense, pues las instituciones que mantienen la comunicación formal son la FGR y el Departamento de Justicia.

El caso mantiene abiertas varias interrogantes sobre la posible intervención de autoridades estadounidenses. El Gobierno mexicano investiga si el FBI participó en la operación, mientras el exembajador Ken Salazar sostiene que no fue una acción de Washington.

La exhibición de la aeronave en un museo estadounidense como parte de una operación atribuida al FBI reactivó las dudas sobre la versión inicial.

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