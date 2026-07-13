Conoce quién es el primer artista confirmado para la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

En redes sociales comienzan las especulaciones sobre los posibles artistas que se presentarán en la edición 2026 de la Feria Yucatán Xmatkuil, considerada la más grande de la Península con diversas actividades y conciertos.

Y es que hasta el momento solamente se tiene un artista confirmado para presentarse en concierto en la Feria Xmatkuil, y se prevé que el resto sea anunciado en los siguientes meses.

La nueva edición de la popular feria iniciaría a principios de noviembre y concluirá nuevamente a finales del mismo mes, con diversas actividades musicales, gastronómicas, exposiciones ganaderas, entre otras actividades.

Primer artista confirmado en Xmatkuil 2026

El sábado 21 de noviembre el cantante de regional mexicano Christian Nodal se presentará en el Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

Este será uno de los conciertos que no serán gratuitos, pues los accesos ya se encuentran a la venta a través de TusBoletos.mx con precios de:

Diamante - $2,750

VIP - $1,980

Gradas - $1,650

General - $550

El resto de la cartelera de Xmatkuil 2026 se prevé sea anunciada a mediados del mes de octubre previo al inicio de la Feria Internacional Yucatán.