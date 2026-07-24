Niño de 9 años podría perder un ojo tras accidente en parque de Maxcanú

Lo que debía ser una tarde de recreación estuvo a punto de convertirse en una tragedia para una familia de Maxcanú, luego que un niño de nueve años de edad, con discapacidad, sufrió una grave lesión en el rostro al impactarse contra una estructura metálica deteriorada en un parque infantil de la localidad.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el menor jugaba en el área infantil cuando, ante la escasa iluminación y al mal estado de las instalaciones, no logró detectar un tubo metálico expuesto en forma de estaca que sobresalía de uno de los juegos dañados.

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El impacto fue directo en la zona del ojo derecho, el menor fue auxiliado de inmediato y trasladado de emergencia para recibir atención médica especializada. Según el diagnóstico de los médicos, hay un alto riesgo de que pierda la visión del ojo afectado. Además, deberá someterse a varias intervenciones quirúrgicas con el objetivo de reconstruir la zona lesionada e intentar preservar el órgano ocular.

El accidente generó una fuerte afectación física y emocional para el menor, así como un severo impacto económico para su familia, que enfrenta elevados gastos derivados de la atención médica.

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La madre hizo un llamado a las autoridades municipales para que atiendan de manera urgente el deterioro de los parques infantiles de Maxcanú y realicen labores de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar que otros menores sean víctimas de accidentes similares.

El caso ha generado preocupación entre habitantes del municipio, quienes también han señalado la necesidad de mejorar las condiciones de los espacios públicos destinados a la recreación de niñas y niños.