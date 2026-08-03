La historia del romance eterno que esconde el Cementerio General de Mérida

Aunque el Cementerio General de Mérida es conocido por albergar los restos de personajes ilustres de la historia yucateca, pocos visitantes saben que entre sus pasillos descansa una de las historias de amor más famosas del siglo XX: la de Felipe Carrillo Puerto y la periodista estadounidense Alma Reed.

Su historia sigue viva más de un siglo después y es uno de los principales atractivos históricos del camposanto, declarado Patrimonio Cultural del Municipio de Mérida, donde descansan miles de personajes que marcaron la historia de Yucatán.

¿Quién fue Alma Reed?

Alma Reed fue una periodista, escritora y promotora cultural originaria de Estados Unidos que llegó a México para cubrir diversos acontecimientos políticos y sociales.

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Durante una visita a Yucatán conoció a Felipe Carrillo Puerto, entonces gobernador del estado, con quien inició una relación sentimental que rápidamente trascendió las diferencias de idioma, nacionalidad y cultura.

Ambos anunciaron su compromiso matrimonial y tenían previsto casarse en 1924. Sin embargo, la boda nunca pudo realizarse.

El asesinato de Felipe Carrillo Puerto cambió su destino

El 3 de enero de 1924, Felipe Carrillo Puerto fue fusilado en Mérida tras el movimiento encabezado por sus adversarios políticos.

Alma Reed se encontraba en Estados Unidos ultimando los preparativos para regresar a México y celebrar su boda cuando recibió la noticia del asesinato del político yucateco.

La tragedia marcó el resto de su vida. Nunca contrajo matrimonio y dedicó gran parte de sus escritos a preservar la memoria del hombre al que consideró el gran amor de su vida.

¿Dónde están las tumbas de Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed?

Uno de los detalles más simbólicos del Cementerio General de Mérida es que los restos de ambos permanecen frente a frente.

Felipe Carrillo Puerto descansa en la Rotonda de los Hombres Ilustres, mientras que las cenizas de Alma Reed fueron trasladadas a Mérida décadas después de su fallecimiento, cumpliendo su última voluntad de permanecer cerca del político yucateco.

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El libro El Cementerio General de Mérida: sus voces y su historia identifica que el monumento funerario de Alma Reed se encuentra justo frente al de Felipe Carrillo Puerto.

Cada año, turistas, investigadores e historiadores visitan este punto del cementerio para conocer la historia detrás de esta pareja que nunca pudo llegar al altar.

Un amor inmortal entre las tumbas de Mérida

La historia también inspiró una de las canciones más representativas de la trova yucateca: "Peregrina", compuesta por Ricardo Palmerín con letra de Luis Rosado Vega, dedicada precisamente a Alma Reed durante su estancia en Yucatán.

Hoy, las tumbas de Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed se han convertido en una parada obligada durante los recorridos históricos del Cementerio General de Mérida, considerado uno de los más antiguos de México y hogar de más de 25 mil bóvedas, mausoleos y monumentos funerarios que narran dos siglos de historia yucateca.