Joven confunde la cabeza de un hombre con un melón y se hace viral: VIDEO

Hace poco, una joven se volvió viral en redes sociales, después de que protagonizara un momento incómodo, mientras estaba eligiendo la fruta en el supermercado, situación que quedó grabada en video.

Este video fue compartido por la usuaria @giselle_dooms por medio de su cuenta de TikTok, en las imágenes que se han viralizado en redes sociales se muestra a la joven revisando el exhibidor de frutas, donde estaba viendo los diferentes melones para poder llevarse el mejor.

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Sin embargo, las cosas se pusieron muy tensas cuando la joven va avanzando poco a poco y tomando los diferentes melones, cuando de pronto toma uno, pero se percata que no es un melón, sino la cabeza de un hombre sin cabello que estaba agachado en la misma zona, quien por cierto se mostró muy molesto por la situación que vivió.

Después del complicado momento, la joven se aleja del estante de frutas y se muestra muy apenada ante la cámara. Este clip se viralizó rápidamente en redes sociales, donde ha ocasionado todo tipo de comentarios.

Algunos no dudaron en divertirse con el momento tan complicado que vivió la joven, mientras otros llegaron a asegurar que podría tratarse de un contenido actuado para poder ganar seguidores en redes sociales.

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