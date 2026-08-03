Así dañó Las Dunas el ecosistema de Chuburná: Profepa revela afectaciones irreversibles

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó afectaciones a especies protegidas de flora y fauna durante las inspecciones realizadas al proyecto "Construcción y Operación de Complejo Turístico Las Dunas", ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, Yucatán, por lo que ordenó la clausura temporal total de las obras e inició un procedimiento administrativo.

Las inspecciones, efectuadas los días 28, 29 y 30 de julio, revelaron que el desarrollo turístico ya realizaba trabajos de desmonte, despalme y movimiento de arena para la construcción de plataformas, con una remoción total de vegetación en 1.3 hectáreas, equivalente al 30.8 % de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo.

Detectan especies protegidas afectadas en Las Dunas

Durante los recorridos, inspectores de Profepa localizaron ejemplares de algodón silvestre (Gossypium hirsutum), especie sujeta a protección especial, y de la biznaga pol tsakam o cabeza de gato (Mammillaria gaumeri), catalogada en peligro de extinción.

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Asimismo, documentaron la presencia de fauna protegida como la iguana rayada (Ctenosaura similis), la matraca yucateca (Camylorhynchus yucatanicus) y el colibrí tijereta (Doricha eliza), todas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT.

La dependencia señaló que las especies de flora protegida no fueron reportadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni incluidas en el Programa de Rescate de Flora, además de detectar bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas fuera de su hábitat y marchitándose sin haber sido reubicadas en las áreas de conservación previstas.

Profepa advierte daño irreversible al ecosistema

Uno de los hallazgos más relevantes fue que las especies protegidas estaban presentes en aproximadamente 0.65 hectáreas, es decir, en la mitad del área ya desmontada.

De acuerdo con la Profepa, esta situación representa un daño irreversible a la estabilidad del ecosistema de dunas costeras, además de una pérdida significativa de biodiversidad en una zona caracterizada por matorral costero y especies de manglar.

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¿Por qué clausuraron el proyecto Las Dunas?

La autoridad ambiental explicó que el proyecto incumplió diversas condicionantes establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, además de presentar irregularidades en el manejo de residuos generados por el desmonte.

Por ello, impuso la clausura temporal total de las obras mientras continúa el procedimiento administrativo para determinar las sanciones correspondientes.

El caso podría convertirse en un delito ambiental

Además de las sanciones administrativas, la Profepa informó que las omisiones detectadas y los daños ocasionados a especies protegidas podrían configurar un delito contra la biodiversidad, previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

La dependencia también analizará si existió omisión de información relevante en la Manifestación de Impacto Ambiental, lo que podría derivar en acciones legales adicionales contra los responsables del proyecto.