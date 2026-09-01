Mérida abrirá un segundo Centro Municipal de Autismo en 2027; estará en la colonia Madero

Con el compromiso de seguir con la construcción de una Mérida más incluyente, cercana y humana, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada anunció que el próximo año abrirá un segundo Centro Municipal de Autismo, que estará ubicado en la colonia Madero, en el Poniente de la ciudad.

“Quiero hablar de este centro como un abrazo de Mérida a sus familias. Un lugar de esperanza, donde se pueda encontrar acompañamiento, orientación y la certeza de que no está sola”, expresó Cecilia Patrón.

En el marco de su Segundo Informe de Resultados, la alcaldesa destacó que uno de los momentos que más guarda en el corazón fue la inauguración del primer Centro, ubicado en el Oriente de la ciudad, un espacio que nació de escuchar a las familias y que hoy representa un lugar de acompañamiento, orientación y esperanza.

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Recordó que detrás de cada diagnóstico de autismo existe una historia familiar, en la que mamás y papás buscan respuestas, hermanos aprenden nuevas formas de acompañar, abuelos que se convierten en una red de apoyo y familias enteras que, con amor y esfuerzo, se transforman en terapeutas, defensoras y maestras.

Por ello, la edil dijo que el Centro Municipal de Autismo representa también el resultado de años de organización y participación ciudadana, de familias que han levantado la voz para pedir comprensión, respeto y oportunidades para sus hijas e hijos.

“El Centro Municipal de Autismo nació de escucharlos, al reconocer a las familias que impulsan una mayor conciencia sobre las necesidades de las personas autistas y neurodivergentes”, afirmó.

Cecilia Patrón mencionó que la apertura del segundo Centro permitirá avanzar en la ampliación de los servicios especializados y acercar estas alternativas de atención a más familias de Mérida, particularmente en el Poniente de la ciudad, reduciendo la distancia, costo y horarios de traslado.

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La nueva sede se sumará al Centro inaugurado en marzo pasado en el fraccionamiento Vergel Misné, espacio pionero que amplió la atención terapéutica especializada para infancias, adolescencias y personas adultas autistas y neurodivergentes.

El primer sitio, antes conocido como Centro de Atención Terapéutica del Neurodesarrollo Infantil (Catendi), incorporó un gimnasio y un espacio de estimulación sensorial, además de áreas de comunicación, lenguaje, aprendizaje y psicología.

Con esta infraestructura, el ayuntamiento proyectó brindar entre 8 mil y 10 mil servicios al año y atender a cerca de 400 personas, desde los 45 días de vida hasta los 59 años, provenientes tanto de Mérida como de sus comisarías.

Hoy, el primer Centro Municipal de Autismo cuenta con espacios especializados para brindar terapias de comunicación, lenguaje, aprendizaje y psicología, así como un área de estimulación sensorial equipada con tecnología y herramientas terapéuticas.

Con la apertura del segundo Centro, el ayuntamiento refrenda su compromiso de ampliar los servicios públicos con perspectiva de inclusión y acompañamiento.