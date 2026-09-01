Casas abandonadas de Siglo XXI se convierten en refugio de delincuentes

En los últimos seis años, las casas abandonadas por sus propietarios debido a créditos adquiridos por medio del INFONAVIT y del desaparecido INVICAM se han convertido en refugios de jóvenes señalados como maleantes y consumidores de drogas, quienes han ocasionado incendios y movilizaciones de vehículos de emergencia, además de cometer otros delitos, como robos.

Para los habitantes de dicho sector, es necesario, por seguridad, implementar un rescate de los predios deshabitados mediante la nueva Ley de Expropiación de Bienes e Inmuebles, aprobada en el Congreso del Estado, los cuales podrían ser asignados a familias que lo necesitan y que nunca han tenido una propiedad para habitar.

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Como antecedente, un delincuente identificado como Miguelito le prendió fuego a una casa de INFONAVIT abandonada por su propietario, ubicada en la calle Décimo Primera, entre Décima y Décimo Segunda. Otro delincuente, quien murió acuchillado hace unos meses, fue señalado como responsable de ocasionar la explosión de unos tanques de una herrería al prenderle fuego a la vivienda de INFONAVIT que habitaba hace dos años, ubicada en la calle Vigésima Séptima, entre Vigésima y Décimo Octava, la cual también quedó desvalijada y sin habitar.

El mes pasado, otro hombre señalado como consumidor de drogas fue asegurado por cometer varios robos, luego de habitar un pie de casa que desvalijó en la calle Vigésima Segunda, entre Vigésimo Novena y Vigésimo Séptima, y que, según vecinos, ahora es ocupado por otro grupo de personas también relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas.

“Es una lástima que haya mucha vivienda abandonada en Siglo XXI, que podrían reasignarse a personas o familias que en verdad las necesitan y, mientras tanto, ahora con la temporada de lluvias se llenan de animales, alimañas y maleza que perjudican a las demás viviendas habitadas y que, lamentablemente, se convierten en refugios de malvivientes”, manifestó Beatriz López, vecina del sector.

“Es triste ver cómo hay muchos jóvenes que se pierden en los vicios y terminan prácticamente viviendo en las calles e invadiendo casas abandonadas por sus dueños, quienes deberían ser multados por no mantenerlas por lo menos limpias, para que no se conviertan en puntos de consumo de drogas y de asaltos, cuando lo que se busca es mejorar la seguridad”, agregó Edgar Martínez, habitante de Siglo XXI.

Sumado al problema de las casas abandonadas, se encuentra la falta de alumbrado público en diversas calles de Siglo XXI, debido al mal estado de los postes, muchos de los cuales se han caído, sin que las autoridades municipales se hayan ocupado de sustituirlos por nuevos