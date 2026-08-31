Entregan viviendas de emergencia a 10 familias de La Estrella del Sur en Mérida

Diez familias del asentamiento La Estrella del Sur recibieron viviendas de emergencia como parte de una acción coordinada entre el Ayuntamiento de Mérida y la Fundación TECHO México para mejorar sus condiciones de vida.

Las casas fueron entregadas por la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada, quien destacó que estos espacios ofrecen a las familias mayor seguridad y condiciones dignas para habitar, como parte de la atención a sectores en situación de vulnerabilidad.

Se trata del arranque del programa de TECHO México en el Sureste del país, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida y la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.

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“Esta es la ciudad que anhelo, en la que la suma de esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y comunidad permite generar soluciones concretas que impactan directamente en la vida y patrimonio de las familias beneficiadas”, afirmó.

Acompañada de Gustavo Alvizo Puente, director general de TECHO México, la Alcaldesa recordó que además, en la Comuna se trabaja con recursos públicos para atender las necesidades con diversos programas como el Ramo 33 con el que se han concluido más de mil 46 acciones de vivienda, entre baños, cocinas, dormitorios, pisos, techos y tanques sépticos.

“Este esfuerzo forma parte de los dos primeros años que hemos caminado contigo de corazón. Hemos estado enchulando nuestros espacios públicos para que nuestras comunidades tengan lugares dignos para convivir. Abrimos más oportunidades para que las mujeres estudien, emprendan y prosperen.

Fortalecimos la atención a la salud mental. Y este año llegaremos a más de 80 mil luminarias LED en toda la ciudad. Todo esto, sin aumentar impuestos y haciendo más con menos”, manifestó Cecilia a los vecinos.

Características

Arturo León Itzá, director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza del Ayuntamiento, señaló que las casas prefabricadas y desmontables, de 5 x 4 metros, hechas de madera con techo de fibrocemento, puerta, dos ventanas, lámpara LED con panel solar y refuerzo para hamaqueros, representan un apoyo equivalente a 120 mil pesos en el mercado y fueron levantadas con la participación de 120 voluntarios del programa LaSo de la Feyac, personal municipal y habitantes de la zona.

“Esta acción obedeció a la necesidad de mejorar las condiciones habitacionales de las familias en situación de vulnerabilidad del asentamiento, quienes ya cuentan con la asignación de espacio por parte del del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)”, manifestó.

El funcionario dijo que, de acuerdo con lo planteado enel proyecto, TECHO México podría gestionar la construcción de 30 viviendas adicionales, ampliando el beneficio a más familias de La Estrella del Sur, en línea con su propósito de construir ciudades justas donde todas las familias accedan a un espacio digno para habitar.