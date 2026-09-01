Erik Lira se queda en Cruz Azul: se cayó su fichaje con el Mónaco en el último minuto

El sueño de Erik Lira de dar el salto al futbol europeo tendrá que esperar. Cuando todo parecía listo para que el mediocampista mexicano se convirtiera en nuevo jugador del Mónaco, la operación se vino abajo durante las últimas horas del mercado de fichajes.

La información fue dada a conocer por Adrián Esparza Oteo de TUDN, quien reveló que el traspaso quedó descartado pese a que Lira ya había avanzado de manera importante en el proceso. De acuerdo con su reporte, el jugador de Cruz Azul incluso había presentado los exámenes médicos y tenía prácticamente todo firmado con el conjunto de la Ligue 1.

¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira?

El problema estuvo relacionado con el registro de jugadores del Mónaco. El club francés necesitaba liberar una plaza para poder inscribir al mexicano y la salida de Folarin Balogun era una pieza fundamental para concretar la operación.

Durante los últimos días, el delantero estadounidense había sido vinculado con el Everton de la Premier League. Su posible transferencia parecía abrir el espacio que necesitaba Lira para incorporarse al Mónaco. Incluso, TUDN había reportado que el acuerdo entre Mónaco y Everton por Balogun podía destrabar la llegada del mexicano.

Sin embargo, la salida de Balogun no se resolvió a tiempo para permitir el registro de Lira. Como consecuencia, el Mónaco no pudo liberar la plaza que requería y el fichaje del mexicano quedó sin efecto.

Lira ya estaba prácticamente listo para irse a Francia

La situación resulta especialmente complicada para el mediocampista de Cruz Azul porque el traspaso estaba muy avanzado. Lira ya había cumplido con los exámenes médicos, tenía prácticamente todos los documentos firmados.

El mexicano estaba a un paso de comenzar su primera aventura en el futbol europeo. En los días previos, distintos reportes señalaban que el acuerdo entre Cruz Azul y el Mónaco estaba encaminado y que únicamente faltaba resolver la situación de la plaza de jugador extranjero.

Finalmente, el movimiento que parecía abrirle la puerta al futbol francés no llegó a concretarse a tiempo.

Erik Lira continuará con Cruz Azul

Ante el fracaso de la operación, Erik Lira permanecerá en Cruz Azul, al menos por ahora. El mediocampista deberá regresar al proyecto de La Máquina después de haber estado muy cerca de cumplir uno de sus principales objetivos profesionales.

El caso también refleja lo impredecible que puede resultar el cierre de un mercado de fichajes. Una transferencia que parecía prácticamente cerrada terminó dependiendo de otro movimiento y, al no concretarse a tiempo, también provocó que el salto de Lira a Europa se frustrara.

Para el futbolista mexicano, la oportunidad de jugar en el extranjero tendrá que esperar. El Mónaco había sido señalado como su posible destino, pero las condiciones administrativas del club francés terminaron por impedir que el acuerdo llegara a buen puerto.