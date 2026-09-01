Segundo Informe de Sheinbaum: estos son los principales resultados en economía, seguridad, salud, educación y bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó desde Palacio Nacional su Segundo Informe de Gobierno, en el que hizo un balance de los primeros 23 meses de su administración y concentró su mensaje en indicadores económicos, programas sociales, seguridad, educación, salud, vivienda, infraestructura y energía.

La mandataria aseguró que durante este periodo el gasto corriente se redujo en 200 mil millones de pesos respecto de 2024, mientras que los ingresos del Gobierno federal alcanzaron 6 billones 46 mil millones de pesos en 2025, 487 mil millones más que un año antes. Al cierre de agosto de 2026, la recaudación acumulaba 149 mil millones adicionales respecto al mismo periodo de 2025.

¿Qué resultados económicos presentó Claudia Sheinbaum?

Entre los principales indicadores, Sheinbaum informó que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, mientras que en la frontera norte alcanzó 13 mil 409 pesos. El salario medio del empleo formal llegó a un máximo de 20 mil 212 pesos mensuales.

La Inversión Extranjera Directa alcanzó alrededor de 35 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 2.7 por ciento. Al cierre de agosto se registraron 86 mil 765 nuevos puestos formales respecto de julio, sin contar trabajadores de plataformas digitales.

La Presidenta también destacó que el peso se mantenía cerca de 17 pesos por dólar, que la balanza comercial era positiva y que los precios de 24 productos de la canasta básica disminuyeron 12 por ciento en términos reales.

Noticia Destacada Segundo Informe de Sheinbaum: Gobierno destaca inversión, empleo, inflación y fortaleza del peso

¿Cuántas personas reciben Programas para el Bienestar?

El Gobierno estima cerrar 2026 con 42 millones 860 mil 296 derechohabientes de los Programas para el Bienestar y una inversión de un billón de pesos.

Entre ellos se encuentran 13 millones 788 mil adultos mayores con pensión, 2 millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años inscritas en Mujeres Bienestar y 2 millones de personas con discapacidad con apoyo permanente.

Además, medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro, 1.8 millones de campesinos reciben Producción para el Bienestar y más de 2.1 millones de productores obtienen fertilizantes gratuitos.

#SegundoInforme I La Presidenta @Claudiashein reportó que la economía mexicana se encuentra estable y avanzando, con un récord en Inversión Extranjera Directa (IED), aumento del Producto Interno Bruto (PIB), reducción en la tasa de desempleo y disminución de la inflación pic.twitter.com/YrCtr9HtJm — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) September 1, 2026

Educación: becas, escuelas y nuevos lugares

Sheinbaum informó que 8 millones de alumnos de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes, cerca de 5 millones de estudiantes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez y, al finalizar 2026, alrededor de 800 mil universitarios tendrán las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

En infraestructura educativa, más de 73 mil planteles recibieron recursos de La Escuela es Nuestra. La administración proyecta cerrar 2026 con 156 mil nuevos espacios en educación media superior, mientras que en educación superior se habrán creado 245 mil 111 lugares adicionales en dos años.

Segundo Informe de Gobierno. Palacio Nacional https://t.co/uCe1PE8VkK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 1, 2026

¿Qué cifras presentó Sheinbaum en salud y vivienda?

En materia de salud, la Presidenta reportó 33 nuevos hospitales en operación, además de 11 unidades de Medicina Familiar, 36 centros de salud y consultorios, así como 650 quirófanos modernizados.

El programa Salud Casa por Casa acumula más de 23 millones de visitas domiciliarias, con la participación de 20 mil profesionales de la salud.

En vivienda, el Gobierno tiene como objetivo construir 1.8 millones de casas para familias con menores ingresos. Hasta el momento se han contratado 668 mil, de las cuales 278 mil se encuentran en construcción y 90 mil ya fueron asignadas. También se han entregado 779 mil créditos y reestructurado financiamientos de 5 millones de familias.

Seguridad: Gobierno reporta reducción de 51% en homicidios

En seguridad, Sheinbaum afirmó que los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento desde el comienzo de su administración, equivalente a 44 asesinatos menos cada día.

Entre octubre de 2024 y julio de 2026, las autoridades detuvieron a 63 mil personas relacionadas con delitos, entre ellas 207 objetivos prioritarios. También aseguraron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga, además de desmantelar 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas utilizadas para producir metanfetaminas.

¿Qué avances reportó el Gobierno en energía e infraestructura?

En el sector energético, Sheinbaum informó que la deuda de Pemex disminuyó en 20 mil millones de dólares y que la producción petrolera se ubicó en 1.77 millones de barriles diarios. El Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios.

En carreteras, el Gobierno reportó un avance de 88 por ciento en la repavimentación de 51 mil kilómetros de vías libres de peaje, además de 70 puentes y distribuidores viales concluidos y otros 35 en construcción.

Estamos construyendo nuevas centrales de energía eólica, plantas geotérmicas, parques solares y llevamos electricidad a más de 13 mil comunidades que nunca la habían tenido.



Con honestidad, damos resultados.#HonestidadYResultados pic.twitter.com/iTcYk6FuXR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 31, 2026

Sheinbaum cerró su mensaje al señalar que los resultados presentados forman parte de un modelo que busca combinar inversión, programas sociales, infraestructura y fortalecimiento de las capacidades del Estado, al tiempo que aseguró que su administración mantendrá como ejes la soberanía, la austeridad y el bienestar social.

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