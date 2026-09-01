A más de dos años del “operativo fallido” en Campeche, CODHECAM confirma abusos y abandono a policías

A más de dos años del operativo desplegado el 15 de marzo de 2024 en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, CODHECAM, emitió una recomendación por violaciones a derechos humanos acreditadas dentro del expediente 295/Q-056/2024, iniciado por 119 inconformidades contra servidores públicos estatales.

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La determinación se emitió a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, por hechos relacionados con la intervención penitenciaria, donde se confirmó el “ejercicio indebido de la función pública”.

Entre los hechos documentados destacan la insuficiencia de equipo antimotines, exposición de policías a situaciones de riesgo, lesiones durante el ingreso al penal, falta de capacitación específica y deficiencias en la atención posterior. Los testimonios también describen jornadas prolongadas, falta de descanso, alimentos y agua, así como casos de elementos que recibieron equipo incompleto, deteriorado o reutilizado.

Las declaraciones también exponen casos de agentes que afirmaron no haber recibido seguimiento médico o psicológico suficiente después de la intervención. Otros señalaron que regresaron al servicio pese a presentar molestias, mientras algunos tuvieron que costear medicamentos o continuar por su cuenta la atención derivada de las lesiones sufridas.

La queja no agrupa 119 expedientes diferentes. La CODHECAM concentró las 119 inconformidades dentro de un solo procedimiento, identificado como 295/Q-056/2024, que reúne declaraciones consecutivas de elementos relacionados con el operativo desarrollado entre el 14 y 15 de marzo de 2024.

Como consecuencia de su determinación, la Comisión notificó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que analice posibles conductas con implicaciones penales. Además, dio intervención a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ante posibles responsabilidades administrativas relacionadas con los hechos.

JGH