¿Cuándo es el primer puente de septiembre en Campeche? Esto dice el calendario de la SEDUC

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, estudiantes y padres de familia ya revisan el calendario para conocer cuándo será la primera suspensión de clases y si habrá un puente durante septiembre en Campeche.

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De acuerdo con el calendario escolar estatal de 186 días, el miércoles 16 de septiembre no habrá clases en las escuelas públicas y particulares de educación básica incorporadas al sistema educativo de Campeche, debido a la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Sin embargo, al caer en miércoles, esta suspensión no formará un puente ni un fin de semana largo. Los alumnos deberán asistir normalmente a clases el lunes 14, martes 15, jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

El primer descanso que sí podrá convertirse en un fin de semana largo para los estudiantes llegará el viernes 25 de septiembre, cuando se realizará la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027.

Ese día, docentes y directivos participarán en actividades de organización y evaluación, mientras los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases. Al juntarse con el sábado 26 y domingo 27, los estudiantes contarán con tres días consecutivos de descanso.

La suspensión del 25 de septiembre corresponde únicamente a los alumnos de educación básica, ya que el personal docente deberá acudir a la sesión del Consejo Técnico Escolar. Tampoco se trata de un día de descanso obligatorio para trabajadores ni implica la suspensión general de actividades en oficinas y comercios.

Antes de esas fechas, el calendario marca el lunes 7 de septiembre como una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, pero esta actividad no representa una suspensión de clases.

Por lo tanto, aunque el primer día sin actividades escolares será el miércoles 16 de septiembre, el primer puente escolar del mes en Campeche será del viernes 25 al domingo 27 de septiembre.

JGH