Acuaférico de Campeche, entre los proyectos estratégicos de agua de Claudia Sheinbaum

Campeche forma parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de México para fortalecer la infraestructura hidráulica del país, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, al incluir al Acuaférico de Campeche entre las obras destinadas a garantizar el acceso al agua y mejorar los servicios para la población.

Durante el mensaje, la presidenta de México presentó los principales avances de su administración en materia de infraestructura, con énfasis en carreteras, agua potable, drenaje, saneamiento, tecnifi cación del campo y prevención de inundaciones. Dentro de este paquete de proyectos estratégicos, Campeche apareció como una de las entidades benefi ciadas con obras para atender las necesidades relacionadas con el suministro de agua.

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Sheinbaum Pardo destacó que su administración impulsa 17 proyectos estratégicos relacionados con el agua, con el objetivo de garantizar este recurso como un derecho humano y reducir los riesgos asociados con inundaciones. Entre las obras mencionadas se encuentra el Acuaférico de Campeche, proyecto que forma parte de las acciones federales para mejorar la infraestructura hidráulica.

La presidenta también informó que el Gobierno de México lleva a cabo trabajos de modernización y tecnifi cación de la infraestructura hidroagrícola en más de 250 mil hectáreas. Estas obras se desarrollan en 19 distritos de riego de 15 estados y tienen como propósito incrementar la productividad del campo, además de generar condiciones para liberar agua destinada al consumo humano.

En el balance presentado ante la población, Campeche quedó incluido dentro de una estrategia nacional que contempla obras de gran alcance en materia de agua. El listado presentado por la mandataria federal también incluyó proyectos en Coahuila, Estado de México, Baja California Sur, Guerrero, Tamaulipas, Colima, Durango, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Oaxaca, Baja California, Sonora, Guanajuato y Zacatecas.

El informe también presentó un ambicioso programa de infraestructura carretera, con una inversión anunciada de 700 mil millones de pesos para el mejoramiento y ampliación de 5 mil kilómetros de carreteras.

Entre los proyectos mencionados se encuentra el Corredor del Golfo de México, que contempla la carretera Macuspana-Escárcega, además de la conclusión de la carretera de Veracruz de sur a norte y el mejoramiento de la vía Tampico-Reynosa, con conexión por Ciudad Victoria. El programa forma parte de una estrategia para fortalecer la conectividad carretera y facilitar el traslado de personas y mercancías.