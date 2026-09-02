Jaiberos de Champotón ganan apenas 300 pesos por jornada pese a capturar más de 30 kilos

Aunque con precios variables y reducidas ganancias, la captura de “jaiba” representa una alternativa para generar ingresos dentro del sector ribereño, donde, según datos recabados, al menos unas ocho lanchas trabajan esta actividad por el litoral local.

La pesquería de este crustáceo no cuenta con un período de veda; sin embargo, en Champotón la captura se concentra entre agosto a diciembre, tiempo que dura la pesquería del pulpo maya.

Así lo externaron algunos “jaiberos” tras su arribo al puerto durante las primeras horas de este miércoles, donde informaron que tras una extensa jornada nocturna, llegaron con unos volúmenes de captura de más de 30 kilos de jaiba.

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“No hay un precio estable o fijo. Los pulperos — por ejemplo — lo compran a 40 ó 50 pesos. Mientras que las jaiberas o bodegas lo compran a un menor precio, el cual ronda en los 35 pesos”, explicaron.

Ante esta situación, los declarantes comentaron que prefieren vender el producto de manera independiente, por otras vías, con la finalidad de medianamente ganar lo justo.

Destacaron que en una jornada se pueden generar unos 800 pesos; no obstante, hay que restar los gastos operativos consistentes en combustible y carnadas, “Te vienen quedando unos 300 pesos de utilidad”, añadió.

Para ganar un poco más, hay algunos jaiberos como José Poot, quien prefiere vender la pulpa de la jaiba, cuyo kilo se cotiza a razón de 350 pesos. “Para sacar un kilo de pulpa se requieren al menos 5 kilos de jaiba”, concluyó