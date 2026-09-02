Mérida avanza en transformación digital: ya suma 332 puntos de Internet gratuito

La transformación digital en Mérida avanza como una estrategia para ampliar el acceso de la población a Internet, tecnología y servicios públicos, afirmó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada, al destacar los resultados alcanzados durante los primeros dos años de su administración.

La alcaldesa señaló que mediante la red Mérida Digital aumentó 38 por ciento la cantidad de espacios públicos con Internet gratuito, hasta alcanzar 332 puntos distribuidos en parques, mercados, comisarías, módulos médicos y otras áreas municipales. También se habilitaron tres espacios de coworking con conexiones de hasta 750 Mbps.

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Entre los proyectos destacó el coworking instalado en el Mercado Lucas de Gálvez, donde se puede trabajar y estudiar sin costo y disponer de Internet de alta velocidad, mesas, conexiones eléctricas y áreas climatizadas para reuniones, talleres y capacitación. A estos espacios se suman los de Los Héroes, San José Tecoh y el Centro Municipal de Juventudes, mientras avanzan otros en Las Américas y Ciudad Caucel.

La conectividad también llegó a las 47 comisarías de Mérida, donde el servicio pasó de 50 a 300 Mbps mediante fibra óptica, lo que representa un incremento de 500 por ciento en el rendimiento.

Mejores servicios

Patrón Laviada destacó que con ello todas las comisarías cuentan con una conexión más rápida, estable y confiable.

En materia de inclusión digital, el Centro de Alfabetización Digital impartió 76 talleres gratuitos, con mil 725 personas beneficiadas y 846 horas de formación. Además, más de 3 mil 710 personas fortalecieron sus habilidades digitales y Mérida Campus Digital registró 2 mil 862 usuarios activos, con 38 rutas de aprendizaje disponibles.

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La modernización también alcanzó los trámites municipales mediante MIDigital, programa que permitió actualizar 395 trámites y servicios en el Portal Único Ciudadano. De ellos, 76 pueden iniciar su gestión mediante el Expediente Digital y seis fueron incorporados al Visor Urbano. Actualmente, 39.14 por ciento de los trámites y servicios municipales cuenta con opciones de gestión digital.

El portal merida.gob.mx acumuló 15.9 millones de visitas durante la administración, con un aumento de 68 por ciento en accesos desde dispositivos móviles. A ello se suman más de 90 micrositios, el uso de recibos de nómina electrónicos y firma digital, así como medidas que permitieron ahorrar más de un millón 371 mil pesos anuales en papelería y evitar el consumo de 6.5 toneladas de papel.

Patrón Laviada dijo que el objetivo es consolidar una ciudad donde la tecnología sea una herramienta para generar igualdad de oportunidades, mejorar los servicios públicos y facilitar la vida de la ciudadanía.