Yucatán impulsa apoyos a estudiantes con paquetes escolares y becas para nuevos universitarios

El Gobierno de Yucatán amplió los apoyos dirigidos a estudiantes de educación básica mediante el programa Bienestar en tu Escuela, con el que 197 mil 974 alumnos de todo el estado fueron beneficiados durante el ciclo escolar 2026-2027, informó Estefanía Baeza, secretaria de Bienestar de Yucatán, durante la conferencia quincenal del gobernador Joaquín Díaz Mena.

Como parte de este programa se entregaron paquetes escolares que incluyen zapatos, mochila, camisas y chamarras escolares, con el objetivo de contribuir a la economía de las familias yucatecas y facilitar que niñas, niños y adolescentes cuenten con los artículos necesarios para acudir a clases.

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La funcionaria detalló que los apoyos llegaron a mil 262 escuelas de los 106 municipios de Yucatán, mediante una inversión de 123 millones de pesos. Dentro de esta cobertura se encuentran 145 escuelas indígenas, aunque señaló que el compromiso del Gobierno de Yucatán es ampliar el alcance del programa hasta llegar a todos los planteles que lo requieran.

Baeza destacó que Bienestar en tu Escuela también generó beneficios para la economía local, debido a que en el proceso de adquisición y elaboración de los artículos escolares participaron productores yucatecos, lo que permitió respaldar a más de 5 mil familias del estado.

Beca Juventudes Renacimiento amplía su cobertura

Además de los apoyos para estudiantes de educación básica, el Gobierno de Yucatán mantiene la Beca Juventudes Renacimiento, dirigida a jóvenes universitarios, con más de 9 mil beneficiarios que reciben 3 mil pesos bimestrales.

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El apoyo busca contribuir a que los estudiantes puedan cubrir parte de sus gastos y, con ello, favorecer su permanencia en las instituciones de educación superior.

Para este año, la cobertura de la beca se ampliará con la incorporación de la Universidad Tecnológica del Mar, lo que permitirá beneficiar a más jóvenes. Los estudiantes de nuevo ingreso podrán solicitar este apoyo durante septiembre, como parte de las acciones del Gobierno de Yucatán para fortalecer el acceso y permanencia en la educación superior.