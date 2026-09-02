Motociclista se accidenta en Cancún y descubren que llevaba un arma de fuego y droga

Un motociclista que resultó lesionado al colisionar contra un vehículo, permanece hospitalizado y en calidad de detenido, porque salió a relucir que portaba un arma de fuego y llevaba consigo varias dosis de drogas.

De esta manera, un accidente vehicular dejó al descubierto a un presunto involucrado en conductas ilícitas, quien se encuentra bajo vigilancia policial por este motivo, mientras recibe atención médica.

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Los primeros reportes señalaron que el ahora detenido circulaba en una motocicleta la noche del martes en la avenida Niños Héroes y al llegar al cruce con la calle Hacienda Chable, en la Supermanzana 201, colisionó contra un automóvil.

Después del fuerte impacto, el motociclista cayó a la cinta asfáltica y con esto, sufrió severas lesiones que provocaron que permaneciera tirado en el suelo, en lo que llegaban los servicios de emergencia.

Los paramédicos que lo atendieron notaron que tenía una pistola en una mochila y por este motivo, solicitaron el apoyo de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, quienes procedieron a custodiarlo durante su traslado al Hospital General.

El motociclista accidentado se encuentra en calidad de detenido, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.