Asesinan a Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, junto con su familia en Atizapán; hay dos detenidos

El músico Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa, su hija de tres años y una trabajadora doméstica al interior de un departamento ubicado en la colonia Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Los cuerpos fueron localizados durante la madrugada de este miércoles, después de que vecinos reportaron gritos y posibles detonaciones de arma de fuego dentro del inmueble.

Elementos de seguridad municipal y estatal acudieron al lugar y, tras ingresar al departamento, encontraron a las cuatro víctimas sin vida y con aparentes heridas producidas por disparos.

¿Qué se sabe del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?

La esposa del músico fue identificada como Ana Paola “N”, de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo. También murió su hija Sofía, de tres años, además de una trabajadora doméstica cuya identidad no fue difundida.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la trabajadora fue localizado en el cuarto de servicio, mientras que Jonathan Meléndez fue encontrado en la recámara principal.

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En el baño de esa habitación estaban los cuerpos de su esposa y de la menor.

Después del hallazgo, el departamento fue acordonado para preservar los indicios y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó el control de las investigaciones.

Fiscalía del Edomex reporta dos detenidos por homicidio múltiple

La Fiscalía estatal informó posteriormente sobre la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el crimen.

Uno de ellos fue identificado como Diego Sebastián “N”, señalado como socio de Jonathan Meléndez y probable autor del homicidio múltiple.

ASI LLEGÓ el ASESINO del TECLADISTA de @CamiloVIImx y SU FAMILIA

Es Diego Sebastián Rosen

Era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

Ayer subió así hasta su PH en @GobAtizapan

Ahí mató a Jonatan, a su esposa embarazada, su niña de 3 años y su trabajadora… pic.twitter.com/AAS6K8TwOk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

También fue detenido Gerardo “N”, quien es investigado por su posible participación en los mismos hechos.

La dependencia señaló que uno de los sospechosos habría aprovechado una relación de confianza con las víctimas para ingresar al domicilio.

Investigaciones continúan para esclarecer el móvil

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer públicamente cuál habría sido el móvil del ataque.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

Las indagatorias buscan establecer la participación concreta de cada detenido, reconstruir lo ocurrido dentro del departamento y determinar si otras personas estuvieron involucradas.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades mexiquenses, mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio de las cuatro víctimas.

IO