Bomberos sofocan incendio en un departamento de San Marcos Sustentable en Mérida

Un incendio registrado al interior de un departamento en el fraccionamiento San Marcos Sustentable, en Mérida, movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes lograron controlar el fuego antes de que se extendiera a otras viviendas del edificio.

De acuerdo con la información recabada, el propietario del inmueble se encontraba laborando cuando vecinos le avisaron que salía humo de su departamento.

Noticia Destacada Confirman ataque armado a una casa en la colonia Bojórquez de Mérida; ya investigan a los responsables

Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que el incendio se concentraba en una de las habitaciones, donde diversos objetos personales fueron consumidos por las llamas.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que se propagara hacia otras áreas del edificio o a departamentos contiguos, con lo que la situación quedó bajo control.

Noticia Destacada Yucatán mantiene la tasa más baja de homicidios en México; registra dos casos por cada 100 mil habitantes

A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas, ya que el inmueble se encontraba desocupado al momento del siniestro.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la posible causa del incendio fue un cortocircuito en un contacto eléctrico, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen el origen exacto del fuego.