Chocan un auto en el estacionamiento de Plaza Patio en Mérida y huyen; el dueño busca al responsable

Un automovilista denunció daños en su vehículo tras dejarlo estacionado durante aproximadamente una hora en Plaza Patio Mérida, donde, según su testimonio, no obtuvo información sobre quién chocó su unidad ni cómo ocurrió el incidente.

El caso fue expuesto en redes sociales, donde el dueño relató que alrededor de las 18:40 horas regresó al estacionamiento y encontró su automóvil dañado.

Noticia Destacada Detienen a un hombre en la vía Maxcanú-Kopomá con una orden de aprehensión en Nuevo León

Tras percatarse del golpe, el afectado buscó respuestas entre los conocidos como viene viene y el personal de vigilancia de la plaza; sin embargo, aseguró que ninguno pudo proporcionarle datos que permitieran esclarecer lo sucedido.

La situación se complicó cuando solicitó acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con su publicación, le informaron que debía contar con una orden judicial para obtener los videos.

Noticia Destacada Hallan a un hombre sin vida en la orilla de la playa en Celestún

Ante la falta de información sobre el responsable, el automovilista indicó que iniciaría los trámites correspondientes para acceder al material de videovigilancia y reunir elementos que le permitan proceder legalmente contra quien resulte responsable.

Hasta ahora, no se ha informado sobre la identidad de la persona que habría ocasionado los daños ni sobre alguna determinación relacionada con el caso.