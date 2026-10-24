Accidente en la carretera Umán-Tanil deja dos heridos; conductor presuntamente ebrio termina detenido

Una pareja resultó lesionada luego de que el mototaxi en el que viajaban fuera impactado por un automóvil en la carretera Umán-Tanil, a la altura del cementerio de esta comisaría. El conductor del vehículo particular, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue detenido por las autoridades.

Noticia Destacada Advierten por llamadas fraudulentas en Umán; se hacen pasar por funcionarios para pedir dinero

De acuerdo con los primeros reportes, los afectados se dirigían hacia Umán cuando fueron impactados por un automóvil Ford Figo blanco. Debido a la fuerza del choque, ambos ocupantes del mototaxi terminaron sobre la cinta asfáltica, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Los lesionados fueron identificados como M. de la C. R. H., de 52 años, y F. G. L. C., de 59 años. La mujer presentó lesiones en la rodilla izquierda y el empeine del pie derecho, mientras que el hombre sufrió una probable fractura expuesta a la altura del tobillo izquierdo. Ambos recibieron atención de paramédicos y fueron trasladados al Hospital General Dr. Agustín O'Horán, en Mérida.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Umán acudieron al lugar para atender el accidente. El conductor del automóvil, identificado como S. J. P. C., de 25 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, mientras que las unidades involucradas fueron trasladadas al corralón.

JGH