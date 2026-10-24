Yucatán lidera crecimiento de producción de carne de cerdo en México con aumento de 45.4%: Agricultura

Yucatán se posicionó como el estado con mayor crecimiento en la producción de carne de porcino en México, al registrar un incremento anual de 45.4 por ciento durante 2024, de acuerdo con los datos del Panorama Agroalimentario 2025, publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El informe señala que la producción nacional de carne de cerdo alcanzó un volumen de 1 millón 882 mil 461 toneladas en 2024, cifra que representó un aumento de 6.4 por ciento respecto al año anterior.

Aunque Jalisco se mantuvo como el principal productor del país por volumen, Yucatán destacó por registrar el mayor incremento porcentual entre las diez entidades con mayor actividad porcícola.

¿Cuánta carne de cerdo produce Yucatán?

Según las cifras oficiales, Yucatán produjo 241 mil 488 toneladas de carne de porcino en 2024, con lo que ocupó el tercer lugar nacional, únicamente por debajo de Jalisco y Sonora.

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La Secretaría de Agricultura atribuyó el crecimiento de la entidad a su actividad productiva y a un mejor seguimiento de los volúmenes obtenidos.

El incremento de 45.4 por ciento fue considerablemente superior al avance nacional de 6.4 por ciento registrado durante el mismo periodo.

¿Qué estados lideran la producción de carne de cerdo en México?

De acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2025, las cinco principales entidades productoras durante 2024 fueron:

Estado Producción en Toneladas Jalisco 426,827 Sonora 320,178 Yucatán 241,488 Puebla 191,838 Veracuz 166,093 Producción de carne de porcino / Panorama Agroalimentario 2025

Jalisco concentró el mayor volumen de producción, con un crecimiento anual de 3.7 por ciento, mientras que Sonora registró un incremento de 1.9 por ciento.

En conjunto, estas entidades forman parte de las principales regiones dedicadas a la producción porcícola del país.

México ocupa el lugar 11 mundial en producción de carne porcina

El reporte de Agricultura también señala que México se mantiene como el undécimo productor mundial de carne de cerdo, con más de 1.8 millones de toneladas anuales.

Asimismo, establece que el consumo nacional per cápita de este alimento es de 23.5 kilogramos al año.

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La producción de carne porcina representa 7.3 por ciento del volumen de la producción pecuaria nacional, mientras que su valor económico durante 2024 alcanzó los 101 mil 233 millones de pesos.

Estos resultados reflejan el crecimiento de la actividad porcícola en México, particularmente en Yucatán, que registró el mayor aumento de producción entre las principales entidades del sector.

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