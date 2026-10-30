Vinculan a proceso a “Pancho”, acusado de abusar de una mujer dentro de su casa en Calotmul, Yucatán

Un hombre identificado como Adolfo Ángel Ch. C., alias “Pancho”, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual equiparado, luego de ser señalado por presuntamente agredir sexualmente a una mujer dentro de su vivienda, ubicada en la localidad de Pocoboch, comisaría del municipio de Calotmul, Yucatán.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre, cuando el acusado presuntamente ingresó al domicilio de la víctima y utilizó la violencia física para someterla y cometer la agresión.

El caso quedó registrado en la causa penal 91/2026, mediante la cual el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que permitieron continuar el procedimiento judicial contra el señalado.

Permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación

Durante una audiencia reciente, un juez determinó vincular a proceso a Adolfo Ángel Ch. C. por el delito de abuso sexual equiparado, conforme a la solicitud presentada por la representación social.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual podrán reunirse nuevos elementos relacionados con los hechos denunciados.

Como medida cautelar, el acusado permanecerá en prisión preventiva, mientras continúa el proceso penal en su contra.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre otros posibles involucrados ni ha proporcionado mayores detalles de las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.