Esto vale la lujosa bolsa que Inés Gómez Mont presumía en redes sociales

Tras confirmarse la detención de Inés Gómez Mont, la tarde de este viernes 30 de octubre de 2026, muchos usuarios de redes sociales, han comenzado a preguntar por la bolsa que lucía la conductora de televisión en Instagram.

Recordemos que, la presentadora siempre mostró una vida llena de lujos y usando accesorios muy costosos, al igual que sus viajes y la ropa de diseñador que usaba.

Noticia Destacada Inés Gómez Mont es detenida en Florida, reportan medios; ¿de qué delitos la acusa la FGR?

¿Cuáles son los cargos en contra de Inés Gómez Mont?

La Fiscalía General de la República, tiene una orden de aprehensión en contra de la conductora por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, por lo que se encuentra prófuga de la justicia desde octubre desde 2021.

¿Cuánto cuesta la bolsa de lujo de Inés Gómez Mont?

La presentadora de televisión, constantemente aparecía con bolsas de diseñador, muchas especulaciones en redes sociales, han mencionado que la colección de bolsas de Inés Gómez Mont, tenía una colección de bolsas que podía tener un valor que superaría los 20 millones de pesos.

Noticia Destacada Detienen en Florida a la conductora de televisión Inés Gómez Mont

Una de las marcas preferidas de la conductora era Hermès, pues en varias de sus fotos salía usando bolsas de lujo, las cuales tenían pieles exóticas y diferentes tamaños.

Sin embargo, también tenía accesorios de marcas como Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Givenchy, Gucci y Balenciaga, los cuales lucía en su vida cotidiana y viajes que tenía.

Uno de los modelos que más llamó la atención de sus seguidores, fue una Hermès Kelly en color fucsia, las cual podría tener un valor superior a los 4 millones de pesos.

También una Hermès Birkin Himalaya, la cual es de piel en tono con café y blanco, la cual tiene un precio estimado que va de los 5 millones a los casi 9 millones de pesos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal